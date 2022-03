Albe (Alberto La Malfa) Amici 21, chi è? Tutto su Serena la fidanzata, biografia e inediti

Chi è Alberto “Albe” La Malfa, l’allievo che parteciperà al Serale di Amici 2022 nella categoria canto.

Albe (Alberto La Malfa) Amici 21, chi è? Biografia e passione per la musica

Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa, è nato nel 1999 ad Alfianello, in provincia di Brescia, e ha 22 anni. Il ragazzo è attualmente iscritto alla Facoltà di Economia presso l’Università Cattolica di Cremona ma ha sempre avuto una forte passione per il mondo della musica. Da bambino, ad esempio, quando suo padre suonava la chitarra, lui restava incantato ad ascoltarlo. Una volta adolescente, quindi, il 22enne ha deciso di prendere lezioni di canto e pianoforte e cimentarsi anche con la consolle da dj. La fusione tra la passione per la musica e le competenze da dj lo hanno portato a lavorare presso alcune discoteche locali mentre frequenta l’università.

Nel momento in cui l’Italia è stata travolta dal primo lockdown proclamato per contrastare la diffusione della pandemia Covid, Albe si è convertito al cantautorato, pubblicando il primo di tre inediti. Il brano Tratti è stato rilasciato a giugno e ha raggiunto 100 mila streaming su Spotify.

Tutto sulla storia con la fidanzata Serena e gli inediti

Nel mese di settembre 2021, Alberto “Albe” La Malfa è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, pubblicando il suo nuovo inedito Millevoci, realizzato in collaborazione con il noto produttore Tom Diver. Poco dopo, ha lanciato anche il secondo singolo Così bello mentre, a dicembre 2021, è la volta del terzo inedito dal titolo Prima di te. A febbraio 2022, ancora, ha rilasciato il quarto inedito Giravolte.

Il cantante si è qualificato per il Serale di Amici, in onda a partire dal 19 marzo 2022, e fa parte della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Al momento del suo ingresso nella scuola di Amici, Albe era fidanzato con una ragazza di nome Giulia che aveva conosciuto durante l’estate e con la quale aveva cominciato da poco una relazione. Nel corso della sua partecipazione al talent show, tuttavia, il ragazzo ha lasciato la fidanzata per cominciare una storia all’interno del format con la ballerina Serena.

Su Instagram, l’allievo di Amici vanta un seguito di circa 97 mila followers: sulla piattaforma, inoltre, pubblica spesso contenuti che aggiornano i fan sul procedere della sua carriera musicale.