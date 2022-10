Alex Di Giorgio, chi è? Età, carriera, vita privata, Ivano Marino e fidanzato del concorrente di Ballando con le Stelle con Moreno Porcu

Chi è Alex Di Giorgio, il nuotatore che sta partecipando a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci gareggiando in coppia con il maestro Moreno Porcu?

Alex Di Giorgio, chi è? Età e carriera

Nato il 28 luglio 1990, Alex Di Giorgio è un nuotatore di 32 anni, alto 185 centimetri, allenata da Gianluca Belfiore. Nel 2012, a soli 22 anni, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra nella categoria staffetta 4×200 stile libero. Quattro anni dopo, ha preso parte alle Olimpiadi di Rio nella stessa categoria. Agli Europei di Debrecen in Ungheria, che si sono tenuti nel 2013, ha vinto la medaglia d’oro. Negli anni successivi, ha conquistato svariate medaglie. Ai Giochi del Mediterraneo, ha vinto tre ori mentre alle Universiadi di Taipei del 2017 ha vinto un oro. Ai Mondiali di Istanbul si è posizionato al quinto posto.

Il 13 settembre 2020, è risultato positivo all’ostarina, una sostanza che aiuta la prestazione in allenamento e aumenta la resistenza fisica con effetti analoghi agli steroidi. Per questo motivo, dopo il controllo a sorpresa della Nado Italia, il Tribunale Antidoping ha sospeso l’atleta che attualmente è in fase di sospensione cautelativa e rischia 4 anni di squalifica.

Nel 2022, ha debuttato sul piccolo schermo diventando uno dei concorrenti del programma Ballando con le Stellecondotto da Milly Carlucci. Partecipa insieme al maestro Moreno Porcu: la coppia è una delle più promettenti della nuova edizione dello show targato Rai.

Vita privata, Ivano Marino e fidanzato del concorrente di Ballando con le Stelle con Moreno Porcu

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alex Di Giorgio è stato vittima di stalking da parte di Ivano Marino, ex volto di Uomini e Donne. I due hanno avuto una relazione di un anno e mezzo. Oltre allo stalking, Marino minacciava il nuotatore di rivelare pubblicamente la sua omosessualità. L’uomo è stato infine condannato dal tribunale a scontare un anno e due mesi di carcere.

Al momento, non è noto se l’atleta abbia una relazione.