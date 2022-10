Moreno Porcu, chi è? Età, altezza, biografia, vita privata e tatuaggio del ballerino di Ballando con le Stelle

Chi è Moreno Porcu, il ballerino professionista che partecipa a Ballando con le Stelle in coppia con il nuotatore Alex Di Giorgio?

Moreno Porcu, chi è? Età, altezza e biografia

Nato a Cagliari il 15 novembre 1988, Moreno Porcu è un ballerino, coreografo e istruttore italiano. Sin da bambino ha mostrato la sua passione per la danza, cominciando a studiare. A partire dal 2003, ha iniziato a partecipare a gare di balloe ha intrapreso la carriera di istruttore di danza e fitness, di animatore e di istruttore di zumba. Da circa cinque anni, si è ritirato dalle competizioni di danza.

Nel corso della sua carriera, ha conquistato due primati nazionali nel ballo latino-americano, diventando anche membro del corpo di ballo dello Brendon Cole Live e di Burn the Floor.

Nel 2022, è entrato a far parte del cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Al talent show, è il ballerino professionista che gareggia insieme al nuotatore Alex Di Giorgio. Il duo rappresenta una delle coppie favorite dell’ultima edizione del format targato Rai.

Vita privata e tatuaggio del ballerino di Ballando con le Stelle

Per quanto riguarda la sua vita privata, Moreno Porcu non ha mai nascosto la sua omosessualità. Al momento, tuttavia, non è noto se abbia o meno un compagno.

Il ballerino vive a Drena, in Trentino-Alto Adige. È estremamente legato alla sorella Giorgia, con la quale condivide lo stesso tatuaggio. Il maestro di Ballando con le Stelle, infatti, porta tatuato sul collo il simbolo dell’infinito che racchiude il suo nome e quello della sorella. La ragazza, invece, si è fatta tatuare lo stesso simbolo sul petto.

Sul suo profilo Instagram, Porcu vanta un seguito di oltre 224 mila followers. Con i suoi fan condivide non solo situazioni legate alla sua carriera e alla sua professione ma anche scatti che immortalano momenti privati vissuti all’insegna della spensieratezza e della felicità.