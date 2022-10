Allerta dell’Ambasciata Usa a Kiev: “Esortiamo gli americani a lasciare l’Ucraina ora”

Messaggio di allerta dell’Ambasciata Usa a Kiev per i cittadini americani che si trovano in Ucraina: “Rifugiatevi o lasciate il Paese ora”.

“La Russia ha lanciato attacchi contro le infrastrutture civili dell’Ucraina e le strutture governative a Kiev e altrove. I continui attacchi della Russia in Ucraina rappresentano una minaccia diretta per i civili e le infrastrutture civili”. È quanto scrive in un tweet l’Ambasciata Usa a Kiev, invitando i propri cittadini a visitare il sito della gestione delle crisi del Dipartimento di Stato.

“L’ambasciata degli Stati Uniti – si legga nella nota diramata dal Dipartimento di Stato americano – esorta i cittadini statunitensi a rifugiarsi sul posto e a lasciare l’Ucraina ora, utilizzando le opzioni di trasporto via terra disponibili privatamente qualora questo sia possibile in condizioni di sicurezza”.

Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 10, 2022