Bernini: sì a correttivi ma nessun ritorno a test di Medicina

Roma, 17 dic. (askanews) – Correttivi in arrivo, ma nessun ritorno ai test dei medicina. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, rispondendo alla Camera all’interrogazione sulle criticità emerse nell’ambito del “semestre filtro” per l’accesso alla facoltà di medicina.”Non abbiamo intenzione di tornare indietro perché consideriamo inaccettabile ritornare all’orribile mercato dei test e delle società che erogano finta formazione su test selettivi e non formanti, dai quali tutti noi abbiamo convenuto di dover fuggire”, ha dichiarato la ministra.”Questa è una riforma che cammina con gli studenti. Noi non avevamo certezze su quello che sarebbe accaduto e su quali sarebbero stati i risultati di esame degli studenti. Per questo abbiamo già predisposto dei correttivi, esattamente come avevamo già predisposto i decreti delegati, parte dei decreti delegati, quando voi a fine maggio ci avete consegnato la norma. E proprio ieri, durante l’insediamento del nuovo Consiglio nazionale degli studenti universitari abbiamo deciso con loro di istituire un gruppo permanente di confronto proprio su medicina, esattamente come con la conferenza dei rettori”, ha spiegato.