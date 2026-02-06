Conte: con decreto sicurezza governo illude cittadini, una truffa

Roma, 6 feb. (askanews) – “La vera emergenza degli italiani è il caro vita, il caro bollette, le lunghissime liste d’attesa. Questo governo invece confeziona un decreto sicurezza per il illudere gli italiani. Peraltro miliardi e miliardi per il riarmo, 1 miliardo addirittura lo ha buttato nei centri voti in Albania e qui solo 50 milioni di euro ma di fatto solo per una stretta per manifestazioni anche pacifiche, una grande truffa per i cittadini”. Così il leader di M5s, Giuseppe Conte, commenta il decreto sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri.