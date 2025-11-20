Conte: prelievo a banche e giganti web per stipendi e sanità

Roma, 20 nov. (askanews) – “Prendiamo i soldi dagli extraprofitti delle banche, dai giganti del web americani, dalle industrie delle armi e mettiamoli a favore delle persone, per alzare gli stipendi, per migliorare la sanità”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un incontro nel rione popolare a Pignasecca, nel centro di Napoli, assieme al candidato presidente della Regione Campania, Roberto Fico.”Abbiamo un nostro emendamento sul reddito di cura, a favore di coloro che assistono persone con disabilità gravi. Questo governo delle tasse non fa nulla per tagliare le tasse e per favorire le famiglie in difficoltà”, ha aggiunto.