Dazi, Meloni: accordo positivo, base 15% è sostenibile

Roma, 28 lug. (askanews) – “Giudico positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo. Io continuo a pensare che un’escalation commerciale avrebbe avuto conseguenze imprevedibili, potenzialmente devastanti. La base di dazi al 15%, se ricomprende quelli precedenti che in media erano al 4,8, secondo me è una base sostenibile. Poi bisogna andare nei dettagli, essere certi che ci siano alcuni settori particolarmente sensibili, come farmaceutica e auto, che siano all’interno del 15%, bisogna verificare le possibili esenzioni, come su alcuni prodotti agricoli”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti ad Addis Abeba. “Quando si parla di acquisto di gas e investimenti non sono in grado di valutarlo finché non ho i dati chiari”, ha aggiunto.