Fallisce il nono test del razzo Starship di Space X

Milano, 28 mag. (askanews) – Il nono lancio di prova della navicella spaziale Starship, che è stato anche il primo volo di rilancio del razzo vettore Super Heavy, si è concluso con un fallimento, ha dichiarato il colosso statunitense della tecnologia spaziale SpaceX.SpaceX ha lanciato il nono test della navicella spaziale a due stadi Starship ieri, dopo che due precedenti lanci sono falliti a gennaio e marzo. La navicella Starship, dotata del primo stadio riutilizzabile, il razzo vettore Super Heavy, è decollata intorno all’1:30 italiane dal sito di lancio di Starbase in Texas.”Come se il test di volo non fosse già abbastanza entusiasmante, Starship ha subito un rapido smontaggio non programmato. I team continueranno a esaminare i dati e a lavorare per il prossimo test di volo”, ha dichiarato SpaceX in un post su X subito dopo il lancio.L’azienda ha aggiunto che il test fallito dovrebbe contribuire a migliorare l’affidabilità di Starship, poiché SpaceX punta a “rendere la vita multiplanetaria”.