Fine Vita, Coscioni: in 2026 ripresenteremo legge in tutte le Regioni

Roma, 30 dic. (askanews) – “La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la richiesta del Governo di cancellare la legge regionale della Toscana dell’Associazione Luca Coscioni sulle procedure di fine vita. È una decisione importante anche perché conferma il ruolo del Servizio sanitario nazionale. Ora ripresenteremo il testo rivisto dalla Corte in tutte le Regioni”: lo ha dichiarato in un un video Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, affermazione condivisa dal tesoriere Marco Cappato.L’Associazione ha spiegato che “le Regioni possono legiferare sul fine vita senza modificare le condizioni già stabilite dalla Corte costituzionale per l’accesso alla morte volontaria: questo ha ora deciso la stessa Corte costituzionale sulla nostra legge ‘Liberi Subito’ approvata in Toscana e Sardegna, smentendo totalmente la Regione Lombardia e la Regione Piemonte che si erano rifiutate di discutere la legge, dichiarandola abusivamente incostituzionale”.Nel 2026 Coscioni ha annunciato che ripresenterà “Liberi Subito” in tutte le Regioni, a partire proprio dalla Lombardia e dal Piemonte, apportando le modifiche richieste dalla Corte e confermando il pieno coinvolgimento del Servizio sanitario, che il Governo vorrebbe abrogare con la proposta di legge in discussione in Parlamento.