Flash-mob davanti a Palazzo Chigi: “Mettiamo il veto a Orban”

Roma, 27 ott. (askanews) – Cartelli con scritto “Mettiamo il veto a Orban” e “Orban non è il benvenuto” a Roma davanti a Palazzo Chigi poco prima dell’incontro tra il premier ungherese con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Un flash mob organizzato da Più Europa, il segretario Riccardo Magi ha dichiarato: “Solo poche settimane fa Orban ha detto che la colpa dell’invasione russa in Ucraina è dell’Europa, ha sempre rappresentato il governo europeo più servizievole nei confronti di Putin, quella rappresentata a Palazzo Chigi oggi non è la nostra Europa, ma quella di un impostore che ha ricevuto miliardi di contributi, soldi di tutti i cittadini europei, per usarli nel proprio Paese ma per annientare la democrazia in Ungheria”.”È l’inventore della democrazia illiberale – ha proseguito Magi – è colui che ancora oggi ritiene che anche Putin sia un modello da seguire, quindi noi pensiamo si debba manifestare contro Orban e contro chi ha usato di più il potere di veto nel Consiglio europeo, quel potere di veto che la presidente Meloni giorni fa in Parlamento ci ha detto che le piace tanto, perché a lei l’Europa piace debole, per continuare a dare all’Europa colpa di quello che non funziona” ha concluso Magi.