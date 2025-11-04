Gentiloni a Ecomondo: fermare transizione climatica è suicidio

Rimini, 4 nov. (askanews) – “Fermarsi nella transizione climatica sarebbe un suicidio” e senza leadership europea il vantaggio competitivo andrà alla Cina. Paolo Gentiloni, co-presidente della Task Force ONU sulla crisi del debito, lancia l’allarme all’inaugurazione di Ecomondo Rimini, dove oggi dialogherà con Edo Ronchi e Lucrezia Reichlin agli Stati Generali della Green Economy.”Questo incontro fa vedere nel modo migliore un insieme di imprese e realtà impegnate nella transizione ambientale – ha spiegato Gentiloni -. E’ importante far capire che la transizione non è una decisione astratta, regolatoria, imposta al mondo delle imprese, ma qualcosa che sta andando avanti nel mondo, su cui l’Europa e l’Italia possono avere un ruolo di avanguardia”.Guardando alla COP30 in Brasile, Gentiloni sottolinea come “nonostante l’assenza degli Stati Uniti, si debba confermare soprattutto da parte europea la volontà di andare avanti. Rendere i percorsi più realistici e flessibili non ha nulla a che fare con l’idea di bloccarli”. “Fondi di investimento e grandi finanziatori privati stanno continuando a investire sulle rinnovabili – ha aggiunto l’ex commissario Ue avverte -. Noi europei abbiamo l’opportunità di essere tra i leader di questo percorso. Se non ne approfittiamo, l’unica conseguenza sarà dare un vantaggio competitivo alle rinnovabili e ai prodotti cinesi che, onestamente, non ne hanno bisogno”.