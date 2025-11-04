Gualtieri depone mazzo di fiori in memoria dell’operaio morto ai Fori

Roma, 4 nov. (askanews) – “Siamo qui oggi a esprimere il cordoglio mio personale di tutta l’amministrazione e di tutta la città perché i romani hanno seguito un grande partecipazione a questa tragedia, per la scomparsa di questo lavoratore”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della deposizione di un mazzo di fiori alla Torre dei Conti, crollata ieri provocando la morte di un operaio 66enne.”Naturalmente per questo – ha continuato – abbiamo anche disposto una giornata di lutto cittadino per domani, credo doverosa”.