Iran, Ali Khamenei sepolto a Mashhad dopo giorni di cerimonie funebri

Mashhad (Iran), 10lug. (askanews) – La Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore del mattino a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con l’Iran.La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore, Mojtaba Khamenei, stando alle immagini trasmesse dall’emittente statale Irib in cui, tra l’enorme folla venuta a rendergli omaggio, ci sono i figli Mostafa, Masoud e Meysam, così come Mohammad Golpayegani, il suo capo di gabinetto, mentre assistono a una preghiera funebre presso il mausoleo dell’Imam Reza prima della sepoltura.Con la sepoltura di Khamenei nella sua città natale si chiudono le cerimonie funebri che si sono protratte per sei giorni. Khamenei ha governato la repubblica islamica per quasi 37 anni prima di essere ucciso nei bombardamenti aerei condotti dagli Stati Uniti e da Israele che hanno dato inizio al conflitto il 28 febbraio scorso.Khamenei è soltanto il secondo ayatollah della nazione a essere sepolto nella città di Mashhad. Nel 1747, Nader Shah fu sepolto nella stessa città dopo essere stato assassinato, al termine di quasi 11 anni di regno. Per le processioni funebri le autorità hanno chiuso per giorni strade, spazio aereo e sospeso gran parte della vita quotidiana a Teheran, capitale dell’Iran, e in altre città, mentre grandi folle rendevano omaggio all’uomo che ha guidato la repubblica islamica per decenni con il pugno di ferro, mantenendo al contempo una linea di forte contrapposizione con l’Occidente.