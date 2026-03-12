Iran, Tajani: stiamo riducendo personale nostra ambasciata in Iraq

Roma, 12 mar. (askanews) – “Abbiamo appena concluso una riunione con l’ambasciatore in Iraq e il console a Erbil”, ha dichiarato in un punto stampa alla Farnesina il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo che “stiamo riducendo la presenza del personale sia in ambasciata a Baghdad che a Erbil per ragioni di sicurezza”.Alla riunione, ha specificato Tajani, erano presenti anche “la Difesa e la Presidenza del Consiglio”, ed è stato un momento per fare il punto sull’area del Golfo.”Ci sono stati attacchi ad Abu Dhabi, a Dubai, Kuwait”, ha illustrato Tajani, ribadendo che “Hormuz è chiuso”.