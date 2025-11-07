M.O,Quirinale: Mattarella ha ricevuto Presidente Palestina Mahmoud Abbas

Roma, 7 nov. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. Era presente all’incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli. “L’Autorita nazionale palestinese è un interlocutore assolutamente fondamentale per l’Italia e per la comunità internazionale in questo periodo in maniera particolarmente intensa” ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Abu Mazen e ribadendo la grande amicizia che c’è tra Italia e Palestina.”E’ un vero piacere per me accoglierla al Quirinale e incontrarla dopo il nostro incontro dello scorso dicembre – ha detto il capo dello Stato – ed è un gran piacere averla qui a Roma”.