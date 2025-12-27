Manovra, Calenda: punti condivisibili ma mancano visione e strategia

Roma, 23 dic. (askanews) – “No, no ma figuriamoci”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, rispondendo in Senato a una domanda sulla possibilità di togliere al governo il problema Lega. “Noi siamo per la costruzione di un’area liberale e indipendente dai due poli ed è quello che faremo ed è quello di cui c’è bisogno perché non possiamo andare avanti con coalizioni di governo che non riescono a governare, perché governare non vuol dire sedere sui banchi del governo, significa esprimere un cambiamento per l’Italia”, ha aggiunto.”Questa manovra è costruita essenzialmente per uscire dalla procedura di infrazione ed è un obiettivo condivisibile” ha aggiunto Calenda che però ha voluto evidenziare alcune gravi criticità. “Su Enel il governo ha fatto una cosa allucinante: gli abbiamo dato la concessione per la distribuzione, rinnovata senza gara e il costo di questa cosa verrà pagata dagli italiani con un tasso di remunerazione come se fosse un investimento”.