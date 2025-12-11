Manovra, flash mob Avs con pacchi Natale vuoti: Meloni sblocchi stipendi

Roma, 11 dic. (askanews) – Flash mob di Avs davanti alla Camera dei deputati. Bandiere del partito, uno striscione ‘Stipendio bloccato. Natale dimezzato’ e alcuni pacchi regalo vuoti.”Questo paese è fermo – ha affermato Nicola Fratoianni – i soldi si trovano subito quando si tratta di aumentare la spesa militare o fare un favore a ricchi ed evasori con il limite del contante portato a 10mila euro. E’ un Natale tagliato, tagliati i regali, le spese fondamentali per la maggioranza dei cittadini e delle cittadine. Questo è il governo della sega, segano tutto, segano il Sistema sanitario nazionale, segano i diritti delle persone, forse hanno preso spunto dall’amico Milei. Noi abbiamo delle soluzioni e la prima di queste è lo sblocca-stipendi, adeguandoli automaticamente all’inflazione per rispondere alla crisi del potere d’acquisto che relega il nostro paese agli ultimi posti in Europa”.”Giorgia Meloni – ha sottolineato Angelo Bonelli – racconta un’Italia che non esiste, l’Italia che esiste è quella della crisi economica e sociale, dei tre milioni di famiglie in deprivazione alimentare, 6 milioni di persone in povertà assoluta, 6 milioni che non possono curarsi. L’Italia che vogliamo guarda ai ceti sociali più deboli. Se andremo al governo, e andremo al governo, quel 5% di aumento di spese per armamenti li destineremo alla sanità, agli stipendi, alla scuola, alla ricerca”.