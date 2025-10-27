Mattarella: la Salute è diritto universale, dovere delle istituzioni

Milano, 27 ott. (askanews) – Il diritto alla Salute come dovere delle istituzioni e valore fondante della Repubblica. Dal Quirinale, durante la cerimonia dei “Giorni della Ricerca”, il Presidente Mattarella ha richiamato l’importanza di garantire a tutti l’accesso alle cure e di sostenere il Servizio sanitario nazionale di fronte alle sfide dell’invecchiamento, dei costi dei farmaci e della carenza di personale.”Come dovere delle istituzioni e nelle attese degli italiani si colloca il diritto alla salute, che la Costituzione definisce diritto universale – ha detto Mattarella – Le innovazioni che portano giovamento alla vita delle persone devono avere una positiva ricaduta sull’intero sistema del Servizio sanitario nazionale, che si trova alle prese con l’invecchiamento della popolazione, con i prezzi dei farmaci salvavita, con le carenze di personale medico e infermieristico, insomma con le difficoltà che rappresentano ostacoli al pieno raggiungimento di uno dei traguardi più importanti della vita della Repubblica”, ha aggiunto il capo dello Stato.
Leggi anche
Busta paga, arriva l’aumento da 172 euro al mese: ecco per chi
27/10/2025 18:43