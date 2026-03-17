Mattarella: non spettacolarizzare tragedie ma informare correttamente

Roma, 17 mar. (askanews) – “Tra tante difficoltà crescenti, tante insidie di false notizie diffuse anche sulla guerra in questo periodo, svolgete un compito di garanzia, informazione, libertà, di fondamentale sostegno alla vita democratica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale la redazione del Tg2, in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita del telegiornale.”Vorrei fare mio – ha aggiunto – l’augurio di Papa Leone che ieri vi ha rivolto e che ha ricordato” il direttore del Tg2 Antonio Preziosi: “Quello di raffigurare le tragedie che si intensificano in questo periodo non come raffigurazioni spettacolari ma come informazione che trasmette, come presentazione che informa, che trasmette una correttezza di notizie per le telespettatrici e i telespettatori. Questa è una condizione importante ed è quella che sostanzia il ruolo fondamentale che svolgete, come tutti i vostri colleghi della tv, della carta stampata e del web”.