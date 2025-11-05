Mattarella visita in anteprima la mostra “Le ferrovie d’Italia”

Roma, 5 nov. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato in anteprima a Roma la mostra “Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro”, promossa e organizzata da VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e dal Gruppo FS Italiane, che sarà aperta al pubblico dal 7 novembre all’11 gennaio nella Sala Zanardelli del Vittoriano e nel Giardino grande di Palazzo Venezia.Ad accompagnare il capo dello Stato nella visita c’erano il presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli, l’amministratore delegato e direttore generale, Stefano Antonio Donnarumma e la direttrice generale del VIVE Edith Gabrielli, curatrice della mostra.L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione delle Ferrovie dello Stato, avvenuta nel 1905, in epoca giolittiana. Da allora, le Ferrovie dello Stato hanno accompagnato ogni fase della storia italiana e la mostra vuole raccontarle da prospettive diverse e intrecciate tra loro, con documenti, immagini e opere d’arte che dialogano in modo dinamico e restituiscono un racconto del viaggio in treno e della storia del Paese.