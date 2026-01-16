Meloni vede Takaichi: con Giappone partenariato strategico speciale

Tokyo, 16 gen. (askanews) – “Crediamo molto nell’alleanza tra Italia e Giappone”, ha detto la premier Giorgia Meloni, incontrando la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, a Tokyo, seconda tappa del suo viaggio in Asia. La presidente del Consiglio, nel giorno del compleanno, è stata omaggiata con la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 e all’inizio del suo intervento, la leader nipponica le ha fatto gli auguri.Meloni ha affermato di essere tornata in Giappone per elevare ulteriormente “le relazioni bilaterali” tra i due paesi. “Avevamo già tre anni elevato a livello di partenariato strategico le nostre relazioni, insieme a Sanae abbiamo deciso di inquadrarle nell’ambito di partenariato strategico speciale e di approfittare per dare nuovo impulso al nostro piano d’azione triennale 2024-2027 che individua i settori prioritari di cooperazione. La complementarità tra i nostri sistemi produttivi, la vocazione all’export, la qualità delle interazioni indistriali ci offrono l’occasione di accrescere le sinergie e potenziare gli investimenti reciproci in ambito ad alto valore aggiunto, dalla robotica alle tecnologie emergenti, dalla space economy all’energia pulita, dalle infrastrutture alla difesa, lo spazio, ecc” ha detto.Si è fatto il punto anche sugli scenari internazionali: “Questa è anche un’occasione per fare il punto sulle tante crisi aperte a livello globale, sulle tante questioni globali in agenda per confermare il nostro impegno comune chiaramente per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, per consolidare il processo di pace in Medio Oriente, per garantire la sicurezza e la stabilità dell’Indo-Pacifico”.La premier ha poi pubblicato un post sui social corredato da un selfie con Takaichi in doppia versione: normale e in stile manga: “Due nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia con Sanae Takaichi”, ha scritto.