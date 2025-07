Milano, Nordio: Sala? Guai se avviso garanzia portasse a dimissioni

Roma, 22 lug. (askanews) – “E’ una porcheria che si vengano ad apprendere notizie riservate e segrete dalla stampa. E’ accaduto anni fa a Berlusconi e ieri è successo al sindaco Sala. Doveva dare dimissioni? Per l’amore del cielo, guai se avviso di garanzia portasse a dimissioni perché altrimenti ci metteremmo davvero nelle mani della magistratura”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commentando nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri gli sviluppi dell’inchiesta sull’urbanistica milanese che vede indagato il sindaco Giuseppe Sala.Per Nordio non ci sono dubbi: “Occorre una profondissima revisione del segreto istruttorio e bisogna accertare le responsabilità di chi diffonde queste notizie. La colpa non è mai del giornalista, che fa il suo mestiere, la colpa è di chi fa trapelare notizie riservate”.