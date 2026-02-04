Piantedosi: ICE non potrà mai svolgere attività di polizia in Italia

Roma, 4 feb. (askanews) – “Una polemica infondata”, “ribadisco nuovamente il punto centrale: l’ICE non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale. La sicurezza e l’ordine pubblico infatti sono assicurate esclusivamente dalle nostre forze di polizia. E tale principio non viene contraddetto dalle pur proficue collaborazioni investigative che, usualmente, vengono attivate a livello internazionale in circostanze del genere”. Così il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, nell’informativa alla Camera riguardo alla presenza in Italia degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti d’America durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.”I membri di questa agenzia – ha dichiarato il ministro – saranno impiegati solo nelle attività di analisi e scambio di informazioni con le autorità italiane, come fanno da anni in oltre 50 nazioni, Italia compresa, senza che nessuno si sia mai scandalizzato”.”Non vedremo quindi sul territorio nazionale nulla di quanto sia riconducibile a ciò che abbiamo visto sui media negli Usa, quindi è infondata la preoccupazione che ha ispirato la polemica degli ultimi giorni” ha proseguito Piantedosi.