Ponte Stretto, Bonelli: se vanno avanti andremo a Corte giustizia Ue

Roma, 30 ott. (askanews) – “Quando la Corte dei Conti pubblicherà la delibera con le motivazioni, se intendono andare avanti, io come cittadino della Repubblica italiana oltre che come parlamentare, tutti noi, andremo alla Corte di giustizia europea e vinceremo. E poi il governo ci dovrà spiegare se vogliono fare la separazione delle carriere anche in Europa, se vogliono imbavagliare anche la magistratura europea. C’è un problema molto serio in Italia”.Così Angelo Bonelli (Avs) parlando con i giornalisti di fronte a Palazzo Chigi.
Leggi anche
Assegno di inclusione, da Calderone scena muta sulle frodi
30/10/2025 13:54