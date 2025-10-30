Ponte Stretto, Donzelli: da Corte dei Conti una spudorata forzatura

Roma, 30 ott. (askanews) – “Non c’è ombra di dubbio che sia un’invasione di campo” da parte della Corte dei Conti. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.”Fermare un’opera infrastrutturale così importante perché non si vuole cliccare su un link… Credo che sia un po’ forzato stabilire che i documenti debbano essere inviati per forza in forma cartacea. Mi sembra una chiara e spudorata forzatura. Il ruolo della Corte è controllare non impedire, ci sono rilievi assurdi come quello del link. Se ci sono motivi seri si sarebbero potuti concentrare su quelli”.
Leggi anche
Assegno di inclusione, da Calderone scena muta sulle frodi
30/10/2025 13:54