Regionali, Conte: 2 governatori in 2 anni, per M5s doppietta storica

Napoli, 24 nov. (askanews) – “Questo centrodestra ci ha sfidato mettendo in campo un uomo di Fratelli d’Italia, un uomo di Meloni, un esponente di spicco del movimento e quindi quel distacco oggi qualche pensiero lo deve dare a chi sta guidando il governo nazionale. Non ha vinto chi di fronte alle difficoltà dei cittadini campani ha saltellato e oggi cade rovinosamente. Non ha vinto chi ha pensato di batterci e batter soprattutto Roberto Fico, lottando nel fango, infangando lui e i suoi familiari”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, parlando nel comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli”.”Per il movimento in particolare è una grande soddisfazione, perché noi segniamo una sorta di doppietta, riportiamo a casa una doppietta storica in due anni abbiamo prima visto la vittoria, accompagnato dalla vittoria Alessandra Todde che sta facendo benissimo in Sardegna e adesso abbiamo Roberto Fico che siamo convinti perché lo conosciamo bene, conosciamo i suoi valori, conosciamo la sua serietà, il suo impegno, la sua dedizione farà benissimo per la Campania. Un saluto e un ringraziamento a tutte le forze di coalizione perché è stato un percorso che abbiamo condiviso Roberto l’ha guidato, il movimento ha avuto l’onore di esprimere il candidato ma è chiaro che qui c’è un impegno collettivo che assolutamente ci fa ben sperare anche in prospettiva futura”, ha aggiunto.