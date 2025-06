Riarmo Ue, Fratoianni (Avs): niente tagli per italiani? Meloni mente

Roma, 27 giu. (askanews) – “Giorgia Meloni, quella del patriottismo ad ogni piè sospinto spiega agli italiani e alle italiane che non ci saranno tagli, che investire in armi non creerà alcun problema: è una bugia”. Lo afferma in un video pubblicato sui social network Nicola Fratoianni di Avs.Fratoianni cita l’esempio di “un capo di governo che non ha bisogno di definirsi patriota, ma che gli interessi del suo Paese in realtà li fa fino in fondo e a schiena diritta: Sanchez. La Spagna quindi non spenderà il 5% del Pil in armi’.Invece, continua, l’Italia ha una “capa di governo, la nostra Giorgia Meloni, che le parole patriota, patriottismo ed interesse nazionale ce l’ha sempre sulla punta della lingua, ma quando si tratta di fare le scelte e quelle vere l’interesse dei suoi cittadini e delle suoi cittadini non lo fa per niente, fa quello invece invece di altri Paesi.Per Fratoianni “con 10 miliardi di euro in più all’anno potremmo assumere 90mila medici nella sanità che scoppia, quella delle liste di attesa. Con 10 miliardi l’anno potremmo assumere 180mila ricercatori giovani che costruiscono il nostro futuro. Con gli stessi soldi ogni anno anno potremmo rendere gratuita l’istruzione dall’asilo all’università o rendere addirittura gratuiti i treni, bus bus e trasporti per tutti.Pensate un po’ che Paese sarebbe questo se investissero quei soldi nella vita invece che nelle armi. La presidente del consiglio vi imbroglia, ha firmato un’ipoteca sul futuro vostro e di quello dei giovani e di questo Paese. Si fermino”.