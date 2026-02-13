Sanremo, Mattarella ai cantanti: in bocca al lupo collettivo e imparziale

Roma, 13 feb. (askanews) – “Il messaggio che viene dato è ogni anno una scoperta straordinaria che tutti facciamo quando il festival va in onda – ha sottolineato il capo dello Stato ricordando quanto adesso conti anche l’immagine – e quindi quello che fate è l’espressione della vostra capacità artistica, del vostro protagonismo di artisti. Spero di non aver creato un intralcio alle prove venendo qui a Roma, ma è stata un’occasione per me interessante, piacevole e importante per potervi fare in un in bocca al lupo collettivo in maniera di assoluta imparzialità, vi assicuro”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto ai cantanti in gara al prossimo festival di Sanremo ricevendoli oggi al Quirinale.