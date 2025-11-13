Schlein: centri Albania inumani e vuoti, Meloni si prenda responsabilità

Roma, 13 nov. (askanews) – “La colpa del fatto che hanno fallito e hanno costruito centri inumani, illegali e peraltro vuoti è colpa della presidente del Consiglio che ogni tanto dopo tre anni che governa potrebbe prendersi mezza responsabilità”. Così Elly Schlein sui centri in Albania, a margine di un evento a Roma, nel giorno del Vertice intergovernativo Italia-Albania con il presidente Edi Rama a Roma da Meloni.”Aveva detto funzioneranno e non funzionano, hanno buttato 800 milioni di euro degli italiani per fare prigioni vuote hanno impiegato esponenti delle forze dell’ordine quando in tutta Italia hanno problemi di organico per fare propaganda inutile e inefficace”.