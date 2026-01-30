Scontro Ricciardi-Furgiuele: “Hai fatto simbolo Decima Mas in Aula”

Roma, 30 gen. (askanews) – Scontro verbale fra il capogruppo della Camera dei Cinque Stelle, Riccardo Ricciardi e il deputato leghista Domenico Furgiuele nella sala stampa della Camera, dove quest’ultimo aveva organizzato una iniziativa sulla “Remigrazione” che vedeva fra i promotori gruppi di estrema destra Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani.Ricciardi e un folto gruppo di Pd e Avs, hanno occupato la sala impedendo lo svolgimento della conferenza stampa. “Lui è quello che ha fatto la decima in aula”, grida Ricciardi a Furgiuele ricordando quando il deputato venne espulso per aver fatto una X con le mani, simbolo della Decima Mas, unità militare fascista.”Infatti il presidente della Camera mi ha cacciato”, ha ribadito lo stesso Furgiuele, ammettendo, con chi chiedeva se davvero lo avesse fatto: “E certo che l’ho fatta”.”Vieni a casa mia a Forno a farla dove hanno ammazzato 56 persone”, è stata la risposta Ricciardi, che ha ricordato l’eccidio nazifascista avvenuto nell’omonima frazione del comune di Massa.”Devo venire da te, che mi minacci?”, gli chiede il leghista. “Vieni in una comunità dove la Decima Mas ha trucidato 56 persone innocenti, vieni su quelle montagne a fare il simbolo della decima e vergognati”, ha replicato il deputato M5S.