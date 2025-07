Toscana, Giani formalizza disponibilità a mandato bis

Firenze, 9 lug. (askanews) – “Sono rimasto profondamente colpito e ringrazio davvero tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando un sostegno e un calore umano e politico verso la prospettiva di una ricandidatura. Devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere circoli di partito del Pd autorevoli e partecipati, vedo stamani più della metà dei sindaci della Toscana e contemporaneamente tante istanze della società civile, economica, sindacale, sociale e quindi io non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura”. Lo ha detto, rispondendo ai giornalisti, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.”Naturalmente -ha aggiunto Giani- lo faccio nelle regole del partito e della coalizione, del partito che mi chiede appunto di manifestare la disponibilità e l’ho formalizzata in modo che che la direzione regionale osservi ai sensi degli articoli 31 dello Statuto Nazionale, 24 dello Statuto Regionale. E’ indubbio che il partito al tavolo della coalizione si deve presentare con un candidato e di conseguenza seguendo le procedure previste che sia io o sia un altro, ma comunque si rapporti con il candidato. E poi con la coalizione che naturalmente rappresenta il punto di riferimento, come lo è stato in questa legislatura, per poter definire come presentare le liste, come andare alle elezioni del 12 di ottobre”.Giani ha sottolineato l’impegno da rinnovare su alcuni fronti in particolare, come “la tutela e la salute, gli asili nido gratis, i libri gratis, le problematiche del lavoro e quindi le situazioni di crisi, penso anche alla legge che abbiamo fatto sui consorzi industriali, continuare la difesa dei provvedimenti che sono stati sollevati di fronte alla Corte Costituzionale come il trattamento di fine vita medicalmente assistito”, fino “alla realizzazione di infrastrutture importanti”.