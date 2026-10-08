Usa, Trump interrotto da contestatori durante il comizio in Texas

San Antonio (Texas), 8 ott. (askanews) – Donald Trump è stato interrotto più volte e contestato durante il comizio a San Antonio, in Texas, per sostenere i candidati repubblicani alle elezioni di midterm.È intervenuta la polizia per allontanare alcuni dei contestatori mentre i sostenitori del tycoon intonavano “USA” per coprire le proteste; uno, con il cappello da cowboy, si è anche scagliato contro un manifestante. Il tycoon si è poi rivolto ai contestatori accusandoli di essere stati “pagati” per creare disordini e invitandoli ad “andarsene al diavolo”.