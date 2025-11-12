Valditara a opposizione: “Sfruttate femminicidi”, è caos alla Camera

Roma, 12 nov. (askanews) – Caos nell’Aula della Camera dopo l’intervento ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che ha accusato l’opposizione di aver “sfruttato un tema così delicato come quello dei femminicidi”, durante la discussione alla Camera sulle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico sull’educazione sessuale-affettiva.”Noi abbiamo previsto per la prima volta, non lo avete fatto voi, ad educare alle relazioni e a educare rispetto verso la donna e più in generale educare all’empatia relazionale ed affettiva. Che cos’è questo se non educare all’affettività? La vera affettività, quella positiva, quella delle relazioni e abbiamo anche inserito l’educare al contrasto della violenza di genere, qualsiasi violenza di genere – ha detto il ministro – è dunque falso quello che voi avete affermato e devo dire che sono indignato perché se è stato sfruttato un tema così delicato come quello dei femminicidi, sono indignato che voi abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi. Voi lo avete affermato: vergognatevi!”.A queste parole è scoppiato il caos, con la vicepresidente Anna Ascani che ha più volte richiamato all’ordine sia l’opposizione che la maggioranza per calmare gli animi.Valditara ha poi ripreso la parola, spiegando: “Sono il primo a ritenere che il dibattito non debba esser svelenito da polemiche e toni forti, voglio chiarire che le mie affermazioni non avevano un carattere personale, erano affermazioni politiche legate a una accusa precisa, vi invito a riavvolgere il nastro e a sentire cosa ho effettivamente detto”.