Ballando con le Stelle, 5 novembre: Wanda Nara ballerina per una notte, le coppie in gara e la classifica parziale

Ballando con le Stelle torna in prima serata su Rai 1 con un’altra puntata sabato 5 novembre 2022. Alla conduzione c’è sempre Milly Carlucci che accoglierà come ballerina per una notte la showgirl argentina Wanda Nara, reduce dalla separazione dal calciatore Mauro Icardi. Già ci sono le prime polemiche a distanza tra lei e Selvaggia Lucarelli. La showgirl argentina ha fotografato una delle sue due figlie sopra la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, uno dei capolavori di Bernini. Un gesto che ha fatto arrabbiare Selvaggia Lucarelli: “Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland”, ha scritto sui social la giornalista che è nella giuria del programma.

I Vip ancora in gara faranno il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco anche questa settimana: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta e custode del “tesoretto”.

Le coppie in gara e la classifica parziale

Nella scorsa puntata a trionfare sono stati Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, che sono balzati in testa alla classifica conquistando anche il tesoretto. Gabriel Garko, nonostante il tutore e l’operazione, ha promesso di esserci: “Il tendine si è rotto e quindi mercoledì prossimo mi opero” ha dichiarato Garko, rassicurando però il pubblico sulla sua partecipazione alla diretta di questa sera: “sabato sarò presente, io e Giada stiamo cercando di fare una cosa che sia adatta a tutto quanto”. Ecco di seguito la classifica parziale completa con le coppie in gara: