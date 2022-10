Ballando con le Stelle, terza puntata: anticipazioni, ballerino per una notte e classifica provvisoria

Ballando con le Stelle arriva con la sua terza puntata sabato 22 ottobre 2022. Alcune novità in programma per la serata.

Ballando con le Stelle prosegue con la terza puntata del programma condotto da Milly Carlucci. L’appuntamento è sempre alle 20.35 sabato sera, 22 ottobre. Ci sono alcune novità come i ballerini per una notte che saranno in due.

Ballando con le Stelle, terza puntata: anticipazioni e ballerino per una notte

Ballando con le Stelle 2022 prosegue con la nuova stagione con la conduzione di Milly Carlucci. Sabato 22 ottobre va in onda la terza puntata del programma con alcune novità. La prima è senza dubbi che ci saranno due ballerini per una notte: Simona Izzo e Ricky Tognazzi, coppia sia nella vita sia in campo professionale. La coppia se la vedrà con la giuria formata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Il punteggio ottenuto costituirà il “tesoretto” che Alberto Matano e Rossella Erra assegneranno a uno o due coppie per permettergli di continuare il loro percorso.

La classifica provvisoria

La prima coppia eliminata in questa edizione è composta da Marta Flavi e Simone Arena, che sono stati sconfitti allo spareggio da Dario Cassini e Lucrezia Lando. Invece, ecco la classifica provvisoria dopo al seconda puntata:

1. Giampiero Mughini e Veera Kinnunen – 60 punti

2. Gabriel Garko e Giada Lini – 47 punti

3. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu – 44 punti

4. Alessandro Egger e Tove Villfor – 43 punti

5. Ema Stokholma e Angelo Madonia – 38 punti

6.Luisella Costamagna e Paquale la Rocca – 37 punti

7. Rosanna Banfi e Simone Casula – 36 punti

8. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli – 33 punti

9. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina – 32 punti

10. Paola Barale e Roly Maden – 31 punti

11. Iva Zanicchi e Samuel Peron – 31 punti

12. Marta Flavi e Simone Arena – 16 punti (eliminati allo spareggio)

13. Dario Cassini e Lucrezia Lando – 8 punti (salvati dai giudici allo spareggio)