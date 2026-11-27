Esulta Pedro Sanchez, premier spagnolo in piena campagna elettorale. E non potrebbe essere altrimenti, perché uno spagnolo guiderà, per la prima volta nella storia, la Banca centrale europea. Esulta per “una Spagna che guida l’Europa come non aveva mai fatto prima”, come scrive su X salutando la nomina di Pablo Hernandez de Cos come successore di Christine Lagarde. Un successo anche per Francia e Germania, che decidono quasi in solitaria e portano a casa due ruoli chiave nel board della Bce. E un successo anche per l’Ue, che esce indenne da una difficile partita, che qualcuno temeva si sarebbe potuta complicare dopo l’addio anticipato di Lagarde.

De Cos alla guida della Bce, Boone e Brunnermeier nel board

De Cos sarà presidente da febbraio: l’ufficialità è arrivata ieri, grazie al sostegno espresso dalla maggioranza dei Paesi dell’area euro. Durante il vertice di Bruxelles è arrivato l’atteso passo indietro del governo olandese, che ha ritirato la candidatura di Klaas Knot, ex governatore della Banca centrale dei Paesi Bassi e unico sfidante di de Cos. Gli ambasciatori europei hanno quindi raggiunto l’accordo sulle raccomandazioni del Consiglio Ue per la nomina dello spagnolo alla presidenza della Bce e per quelle di Laurence Boone e Markus Brunnermeier nel Comitato esecutivo.

Le raccomandazioni vengono adottate con una procedura scritta che permetterà di consultare il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce sulle tre nomine, che verranno definitivamente chiuse al summit di dicembre. E così torniamo all’inizio, a Sanchez che festeggia perché Madrid può contare sulla guida della Bce, ma anche su una “spagnola alla prima vicepresidenza della Commissione europea” e su una “spagnola alla guida della Banca europea per gli investimenti”, con riferimento agli incarichi di Teresa Ribera e Nadia Calvino.