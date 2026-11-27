Facciamo un corto salto indietro. Sono bastati quindici giorni dalla disfatta repubblicana del 3 novembre perché Elon Musk si scoprisse moderato. Al DealBook Summit del New York Times, il 18 novembre, ha spiegato di stare fuori dal movimento MAGA, il Make America Great Again del presidente Donald Trump, anzi di sentirsi «ideologicamente piuttosto moderato», e che con Gina Hinojosa, prima governatrice democratica del Texas da oltre trent’anni, «andrà tutto bene». Attenzione, è lo stesso uomo che il 27 ottobre 2024, al Madison Square Garden, si proclamava «dark gothic MAGA», che nel ciclo del 2024 ha versato 288 milioni di dollari, primo finanziatore d’America secondo la Fec, la commissione elettorale federale, e che per queste elezioni di metà mandato ne ha spesi almeno 445, secondo i conti dell’Associated Press. La bandiera di Musk del resto ha già cambiato colore una volta: il 18 maggio 2022 scriveva che in passato aveva votato democratico, “il partito della gentilezza”, e che da allora avrebbe votato repubblicano. Oggi si dice «piuttosto sciocco» per aver speso tanto e raccolto poco, salvo aggiungere che senza i suoi soldi forse sarebbe andata molto peggio, che è esattamente il lessico dell’investitore che conta le perdite.

Progressisti a commessa

Alex Karp ha fatto di meglio. L’11 novembre l’amministratore delegato di Palantir ha raccontato a Politico di essere democratico da tutta la vita e di sapere sul progressismo più di «quasi chiunque sul pianeta», tanto che i prodotti dell’azienda sarebbero «essenzialmente progressisti». Un anno prima, agli investitori rivendicava la prima azienda «completamente anti-woke». In mezzo c’è il contratto da 29,9 milioni che l’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione, gli ha assegnato ad aprile 2025 per ImmigrationOS, il sistema che deve gestire il ciclo dei migranti fino all’espulsione, salito a circa 60 milioni col rinnovo. Essenzialmente progressista, appunto.

Sam Altman ha coperto le due puntate per tempo. A dicembre 2024 metteva un milione di dollari di tasca propria nel fondo per l’insediamento di Trump; il 3 giugno di quest’anno sedeva, su sua richiesta, nell’ufficio del senatore Bernie Sanders (indipendente di sinistra), e a settembre OpenAI assumeva Jessica Schumer, figlia del capogruppo democratico al Senato Chuck Schumer, per le politiche negli Stati del Nord-Est.

Il prezzo lo decide chi comanda

Mark Zuckerberg resta il caso di scuola. Il 4 settembre 2025, a cena alla Casa Bianca, prometteva a Trump almeno 600 miliardi di dollari di investimenti fino al 2028, poi un microfono rimasto acceso lo coglieva a scusarsi: «non sapevo che cifra volessi». Alla vigilia del voto, il 31 ottobre, Axios ha raccontato che Meta sta assemblando una squadra di veterani di Washington per stringere i rapporti con i democratici senza perdere i repubblicani. Il servilismo di Zuckerberg insomma ha imparato a dividersi in due.

La fretta ha un indirizzo preciso: da gennaio i democratici avranno Camera e Senato, e il Washington Post racconta di studi legali che convocano riunioni d’emergenza per dirigenti e fondatori mentre la nuova maggioranza prepara inchieste su Apple, Meta e le aziende di Musk. Nick Clegg, ex dirigente di Meta, il 10 novembre ha scritto sull’Atlantic che la svolta trumpiana della Silicon Valley, misurata sulle ragioni dichiarate dai protagonisti, è stata un fallimento quasi totale. Ha ragione sui conti e tace sull’unica ragione mai dichiarata: per questi signori un presidente vale l’altro, purché le regole restino sulla carta.

Resta fermo solo Jensen Huang. Lunedì il consiglio di Nvidia lo ha reintegrato alla guida, 11 giorni dopo le dimissioni per una relazione con una donna sospettata di spionaggio e mai incriminata, appoggiandosi a “indicazioni dai livelli più alti del governo degli Stati Uniti”, e Trump si è intestato le garanzie. Huang deve la poltrona a Trump, e finché quel conto rimane aperto sarà il più trumpiano della compagnia.