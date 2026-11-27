Non sono bastate 14 ore di confronto al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per fare passi avanti nella trattativa sul Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, il bilancio settennale dell’Unione europea che definisce le priorità e i massimali di spesa comunitari. Il vertice straordinario dei Ventisette si è chiuso intorno a mezzanotte con un rapido passaggio in plenaria, convocato per certificare che non c’erano le basi per proseguire i lavori il giorno successivo, come era stato inizialmente previsto. Il prossimo appuntamento è il Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre.

I numeri della discordia: i tagli alla proposta di bilancio Ue

La proposta presentata da Costa il 21 novembre riduce di 204 miliardi di euro, a prezzi correnti, il volume del bilancio rispetto al progetto originario della Commissione europea del luglio 2025. Considerando invece i prezzi del 2025, la riduzione è di 180,5 miliardi, pari a circa il 10% della proposta iniziale, con una dotazione complessiva di 1.582 miliardi per il periodo 2028-2034.

Ai cosiddetti frugali non basta: chiedono ulteriori risparmi per limitare i contributi nazionali. Il premier finlandese Petteri Orpo ha indicato come possibile punto di approdo una riduzione complessiva compresa tra 200 e 250 miliardi di euro, calcolata a prezzi 2025.

All’estremo opposto gli “Amici della Coesione”, che riuniscono 17 Paesi dell’Europa meridionale e orientale, respingono i colpi di forbice sulla politica agricola comune e sui fondi di coesione e chiedono più “ambizione”. L’Irlanda contesta la tassa digitale. A fine giornata i frugali sono irritati e gli Amici della Coesione delusi.

La tassa digitale fa parte del pacchetto di cinque nuove risorse proprie proposto da Costa, che potrebbe generare complessivamente circa 60 miliardi di euro all’anno insieme alle entrate già esistenti. L’Irlanda è stata l’unico Paese a opporsi apertamente al prelievo sui servizi digitali.

I piccoli gruppi e l’accusa di divide et impera

Dopo l’Eurosummit Costa ha riunito i leader in plenaria per un primo giro di opinioni, poi ha avviato incontri con gruppi di Stati membri: prima frugali e Amici della Coesione, quindi il gruppo dei sei grandi Paesi, con Germania, Francia (che rappresentava anche la Spagna), Italia, Polonia e Paesi Bassi. Sono seguiti altri quattro incontri, con gli Stati membri rimescolati rispetto agli schieramenti.

Quella scelta ha indispettito Finlandia, Austria e Svezia, che vi hanno letto un tentativo di dividere i frugali nel segno del vecchio motto del “divide et impera”, rivelatosi “controproducente”. Secondo le ricostruzioni successive al vertice, alcuni Paesi frugali sono arrivati anche a boicottare gli incontri in piccoli gruppi, giudicando inefficace il metodo scelto da Costa.

Il presidente del Consiglio europeo ha difeso il formato, definendolo “molto utile per individuare i parametri di possibili punti di atterraggio a dicembre”. Alla domanda se il consenso sia più lontano che mai, ha risposto che il vertice era un passaggio necessario del negoziato, in cui è normale che ciascuno segni il proprio punto di partenza.

Le linee rosse di Macron, Meloni e dei Paesi Bassi

L’obiettivo minimo di Costa era strappare almeno un’intesa sulla necessità di chiudere a dicembre, prima dell’anno elettorale che riguarderà, tra gli altri, Francia, Italia, Polonia e Grecia, e da cui potrebbe uscire un quadro politico europeo diverso. Missione, al momento, fallita.

Emmanuel Macron ha ribadito che “dopo il 31 dicembre non sarò politicamente e democraticamente in condizione di riaprire una discussione sul bilancio e di concluderla”. Il riferimento è alle elezioni presidenziali francesi previste per aprile-maggio 2027, che potrebbero rendere politicamente più difficile proseguire il negoziato dopo la fine dell’anno.

Giorgia Meloni ha legato la firma a una condizione: “Quando l’accordo sarà un accordo che considero valido, giusto per l’Italia, allora firmerò. Prima non sono disponibile a firmare niente”. Gli olandesi hanno espresso una posizione analoga: “Non abbiamo fretta: vogliamo un buon accordo, non un accordo prima di Natale”.

Péter Magyar: “Riunione del tutto superflua”

Il primo ministro ungherese Péter Magyar è andato oltre. “Questa riunione del Consiglio europeo era del tutto superflua. Gli Stati membri sono più distanti di quanto non lo fossero stamattina”, ha dichiarato a margine del vertice di Bruxelles.

Ha poi raccontato un retroscena: “Quando abbiamo ricevuto l’ultima proposta per il bilancio settennale dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, gli ho inviato un SMS per dirgli che probabilmente questa riunione non era opportuna, perché le distanze tra gli Stati membri sulle nuove proposte erano tali da rendere impossibile un compromesso. Ed è esattamente quello che è successo”.

Che cosa resta da fare prima del 17 e 18 dicembre

In conferenza stampa Costa ha ammesso il mancato accordo: “Non abbiamo raggiunto un accordo sul nuovo bilancio pluriennale. Alcuni Stati membri chiedono ulteriori tagli, altri invece chiedono di evitare tagli in particolare alla politica di coesione. Sulle risorse proprie continuiamo a lavorare insieme”.

Il tempo a disposizione è meno di un mese. Costa potrebbe presentare una nuova proposta negoziale nelle prossime settimane, provando a trovare una sintesi fra le richieste raccolte negli incontri. Il vincolo di fondo resta quello che lui stesso ha ricordato: per approvare il bilancio serve l’unanimità dei Ventisette. Una volta raggiunto l’accordo politico, il regolamento sul Quadro finanziario pluriennale dovrà ottenere anche il consenso del Parlamento europeo. Il nuovo quadro dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2028.