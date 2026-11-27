I rapporti tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sono da tempo tesi. Le divergenze sulla gestione della guerra in Ucraina e sul sostegno militare americano a Kiev hanno più volte alimentato le tensioni tra i due presidenti. Una situazione che si è ripresentata nell’intervista rilasciata alla BBC da Zelensky, nella quale il presidente ucraino ha criticato Washington per aver concentrato troppa attenzione sul Medio Oriente e per non esercitare pressioni sufficienti su Mosca nei negoziati di pace.

“È un peccato che abbiano concentrato l’attenzione sul Medio Oriente e che stiano aiutando maggiormente i Paesi della regione. Abbiamo molti interrogativi al riguardo”, ha dichiarato Zelensky all’emittente britannica. In particolare, a preoccupare è la carenza molto grave di intercettori necessari per contrastare i missili balistici. Il presidente ucraino ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver ritardato la consegna dei missili intercettori destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot.

“La carenza di questi missili si traduce in vite umane perdute”, ha sottolineato. Zelensky ha poi definito “strano” il fatto che Donald Trump abbia pubblicato su Truth Social una fotografia in cui i due leader si stringono la mano, accompagnandola con la dicitura “My Friend” (un mio amico, ndr). “Naturalmente spetta al presidente degli Stati Uniti decidere, ma… è strano. Putin è un aggressore, un assassino… Non può essere un amico. Semplicemente non può esserlo”, ha dichiarato. Il leader ucraino ha inoltre paragonato l’idea di considerare Putin un amico a quella di riservare lo stesso appellativo ad Adolf Hitler durante la Seconda guerra mondiale.

Zelensky ha infine riferito che le forze armate ucraine sono attualmente in grado di abbattere circa il 70% dei droni russi più veloci, una percentuale che, a suo dire, è in costante miglioramento. Un risultato che, tuttavia, non risolve il problema della grave carenza di intercettori necessari per neutralizzare i missili balistici russi.