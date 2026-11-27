Tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky è ormai scontro aperto. In un crescendo di tensioni, prosegue, e addirittura peggiora, il botta e risposta tra i due leader, che sembrano ormai in totale rotta di collisione sulla gestione della guerra in Ucraina e sulle prospettive di pace. Ancora una volta a ravvivare il duello a singolar tenzone è il presidente americano che, malgrado la realtà dei fatti e le perplessità degli alleati europei e ucraini, non fa che spendere parole al miele per “l’amico”, come da lui stesso dichiarato, Vladimir Putin. Secondo il tycoon, stando a quanto riporta Bloomberg, “Putin vorrebbe vedere la fine della guerra” e andrebbe addirittura premiato per il suo impegno.

A lasciarlo intendere è lui stesso, affermando che “se dipendesse da me, vorrei Putin al G20. Non so se verrà, se volesse venire potrebbe farlo”. Insomma, stando alle parole di Trump, dovrebbe finire al più presto l’isolamento del presidente della Federazione russa. Dichiarazioni che chiaramente hanno esacerbato gli animi, con Volodymyr Zelensky che, apparentemente sempre più isolato, ha risposto per le rime. Parlando alla BBC, il leader di Kiev ha espresso profonda frustrazione nei confronti del tycoon, ribadendo che la carenza di missili intercettori è “molto, molto grave”.

Il ritardo nelle forniture dei Patriot, a suo dire, deriva dal fatto che gli Stati Uniti sono “concentrati sul Medio Oriente”, sottolineando di avere “enormi dubbi” su tale comportamento che, ricorda Zelensky, comporta la perdita di numerose “vite umane”. Poi, parlando della foto pubblicata da Trump in cui si vede l’abbraccio con Putin, l’ha definita “strana”, aggiungendo che certamente “spetta al presidente degli Stati Uniti decidere” quali amici avere, ma lo zar “è un aggressore e un assassino. Non può essere un amico. Proprio non può esserlo”.

Il caso libico

Il problema maggiore per Zelensky, però, sono le conseguenze del raid con cui ha colpito due navi russe in Libia. Diversi leader europei, infatti, sono rimasti scottati da questa operazione che rischia di causare un’escalation del conflitto. Ai giornalisti che gli chiedevano lumi su quest’operazione, il presidente ucraino l’ha nuovamente definita “perfettamente legittima”, aggiungendo che attacchi simili “potrebbero ripetersi”, per poi affermare, in netto contrasto con quanto raccontato da diversi leader europei, una frase sibillina, ossia che “le forze ucraine non attaccano mai senza coordinarsi con i propri partner”.

Che questo raid si stia trasformando in un clamoroso boomerang lo si capisce anche dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha, che su X ha precisato che “Nessuna azione dell’Ucraina è mai stata diretta contro la Libia o il popolo libico, ma esclusivamente contro obiettivi militari russi che servono direttamente la guerra della Russia”, precisando che “non abbiamo alcuna intenzione di estendere la guerra della Russia contro l’Ucraina alla Libia o a qualsiasi altro Paese”. Rassicurazioni che, però, appaiono tardive perché è inevitabile che questo blitz abbia alienato molte delle simpatie di cui godeva l’Ucraina presso i cittadini dell’Ue e, forse, anche presso diversi capi di Stato.

Il fronte si infiamma

Al momento, complici le sparate di Trump e il raid in Libia di Zelensky, la principale vittima sembra essere la diplomazia, che è nuovamente in stallo. Una situazione in cui è facile intuire che a parlare sono ancora una volta bombe e missili. Qualcosa che appare evidente negli scambi di colpi delle ultime ore, con le forze di Mosca che hanno colpito in nove regioni, prendendo di mira ferrovie, negozi e centrali elettriche, causando la morte di almeno una persona e il ferimento di almeno altre sei.

Raid russi che hanno messo in crisi anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la cui alimentazione continua a essere garantita dai generatori diesel. Attacchi a cui hanno risposto le forze armate ucraine, con droni che hanno colpito diverse strutture militari russe e anche la città di San Pietroburgo, dove una donna è rimasta ferita dai frammenti di un drone abbattuto dalla contraerea. Azioni che dimostrano come la pace in Ucraina sia ancora lontana.