Domani 38 milioni di elettori spagnoli sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento. Una sfida che va oltre la semplice contesa locale, perché in ballo c’è anche il futuro di tutta l’Ue. Quella di Madrid è infatti la prima di una lunga serie di sfide elettorali che potrebbero cambiare gli equilibri europei, già oggi molto tendenti verso la destra e che potrebbero subire una nuova sterzata verso posizioni conservatrici in caso di vittoria del Partito popolare spagnolo e di Vox. La Spagna di Pedro Sanchez è infatti l’unica, tra i principali Paesi europei, rimasta a sinistra e su molti temi, qualche volta con il sostegno della Francia di Emmanuel Macron, ha spesso arginato la deriva a destra a Bruxelles.

Gli schieramenti e la sfida elettorale in Spagna

La Spagna torna al voto dopo che lo stesso premier Sanchez ha deciso di chiudere la legislatura con nove mesi di anticipo in seguito alla bocciatura dei provvedimenti contro l’emergenza abitativa. Il leader socialista, da mesi indietro nei sondaggi, ha provato anche a far cassa su un tema molto popolare in questo periodo in Spagna, con mobilitazioni che hanno portato a invadere le piazze di Madrid quando il Parlamento ha affossato le misure pensate proprio dal governo. Misure su cui il premier ha tirato dritto, magari anche nella speranza di ottenere un ritorno dal punto di vista elettorale. I seggi saranno aperti dalle 9 alle 20, poi si conoscerà il destino di Madrid.

Da una parte c’è il Psoe guidato da Sanchez, dall’altra il Pp di Alberto Nunez Feijoo. A destra l’alleato del Pp è Vox, il movimento di destra di Santiago Abascal. A sinistra, invece, c’è il Frente Amplio, la coalizione guidata dall’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau. Da segnalare anche la presenza di Podemos, che ha trovato un accordo con Esquerra Republicana de Catalunya. Giovedì sera, nell’ultimo confronto televisivo, i progressisti hanno fatto fronte comune, con una chiara vicinanza tra Sanchez e Colau. L’obiettivo comune è sconfiggere le destre, puntando su temi come i diritti delle donne.

Lo scontro sul sessismo e il passo falso di Feijoo

Proprio sulla violenza contro le donne, Colau ha chiesto una condanna agli altri sfidanti, raccogliendo però il silenzio di Abascal. E proprio sul tema del femminismo si è consumato lo scontro più pesante e che potrebbe anche incidere sul voto. Feijioo, mettendosi l’indice sulle labbra, ha detto “Yusted, calladita” a Colau, una sorta di “stia zitta”. Parole subito condannate da Sanchez, che ha accusato il leader popolare di sessismo. Lo scontro è poi proseguito sull’economia, con Sanchez che ha messo nel mirino i tagli, da 112 miliardi, annunciati da Vox sulla scia del modello Trump-Milei.

Le destre hanno attaccato sulla gestione, da parte del premier, del mercato immobiliare e dell’immigrazione di massa. In generale, Sanchez ha impostato la campagna elettorale sui risultati economici (a partire dalla crescita da record), sul salario minimo aumentato, sulle misure contro l’emergenza abitativa e anche sulla schiena dritta mostrata dalla Spagna contro Donald Trump sul riarmo e contro Benjamin Netanyahu su Gaza, parlando apertamente di “genocidio dei palestinesi” e della necessità di sanzioni contro Israele. Sanchez è stato però duramente attaccato, in queste settimane, sulle difficoltà di una maggioranza non stabile e sugli scandali di corruzione che hanno riguardato diversi esponenti a lui vicini. In più rischia di pagare la tragedia dell’incidente ferroviario sulla linea Madrid-Siviglia, costato la vita a 69 persone.

Elezioni in Spagna, cosa dicono i sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati la partita è in bilico, almeno per il primo partito. Nelle ultime settimane si è registrata una rimonta di Sanchez, con i popolari avanti di poco, intorno al 31%, contro il 29% dei socialisti. Decisivo potrebbe essere Vox, stimato intorno al 18%, che potrebbe riportare l’estrema destra al governo per la prima volta dalla fine della dittatura nel 1975. In palio ci sono 350 seggi per i deputati e 209 per i senatori. Anche a Bruxelles tutti guardano con attenzione al voto. Sanchez è tra i pochissimi leader europei che cercano ancora di fermare la linea dura delle destre su temi come migrazione e ambiente, ma anche sui rapporti internazionali. Un altro Paese che svolta a destra potrebbe rappresentare un bel problema a Bruxelles. Tanto più con il voto di Francia, Italia e Polonia alle porte, con la possibilità di ulteriori spallate dall’estrema destra.