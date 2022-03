Calma chi è Marco Narbieri: nome, fidanzata ed età dell’allievo di Amici 2022

Chi è Calma, l’allievo che parteciperà al Serale di Amici 2022 nella categoria canto, in partenza il 19 marzo.

Calma al serale di Amici, chi è Marco Barbieri: vero nome e formazione

Calma, all’anagrafe Marco Barbieri, è nato il 30 ottobre 1998 a Pesaro e ha 23 anni. Ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della musica da quando aveva appena cinque anni, grazie a padre che suonava la chitarra. Sin da bambino, quindi, ha cominciato a studiare musica, dedicandosi prima alla chitarra e successivamente, all’età di 13 anni, alla scrittura e al canto.

A 18 anni, il cantante si è trasferito a Londra, dopo aver vinto una borsa di studio all’accademia Access To Music. In questo contesto, ha iniziato ad alternare le sue prime esibizioni dal vivo allo studio.

Da adolescente, inoltre, ha avviato alcune collaborazioni con produttori e compositori come Cesare Chiodo e Bungaro. Il singolo Globuli Bianchi, ad esempio, è stato scritto a sei mani da Calma, Cesare Chiodo e Bungaro. Cesare Chiodo è stato anche il produttore del brano. Il 23enne ha pubblicato anche un altro singolo, Sei troppo per me, il cui videoclip è stato girato a Roma.

Nel mese di gennaio 2022, è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi e si è classificato per il serale in partenza sabato 19 marzo. Al Serale, sarà nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Singoli, fidanzata ed età dell’allievo di Amici 2022

Al momento, i singoli di Calma disponibili sono i già citati Globuli bianchi e Sei troppo per me che possono essere ascoltati su Spotify. Il ragazzo, inoltre, ha pubblicato Routine dopo l’ingresso nella scuola di Amici. Ha, inoltre, un profilo Instagram che vanta un discreto seguito.

Dopo essere diventato uno degli allievi del talent show, è stato assegnato alla stanza blu, condividendola con Luigi e Crytical.

Il 23enne è fidanzato con Cecilia Tamagnini, studentessa della LUISS a Roma. Nonostante fosse originaria di San Marino, la ragazza si è trasferita nella capitale italiana per poter condurre i suoi studi.