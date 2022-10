Che Tempo che Fa, anticipazioni della puntata del 23 ottobre: scaletta e ospiti. Liliana Segre da Fabio Fazio

Che Tempo che Fa, anticipazioni della puntata del 23 ottobre: la senatrice a vita Liliana Segre sarà ospite di Fabio Fazio.

Che Tempo che Fa, anticipazioni della puntata del 23 ottobre: scaletta

È tutta per Che Tempo che Fa la domenica sera di Rai 3 e non fa eccezione domenica 23 ottobre, giornata storica per l’Italia durante la quale si è verificata la cerimonia della campanella che ha segnato il definitivo e ufficiale passaggio dal Governo Draghi al Governo Milano.

Il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio sta per spegnere 20 candeline. Come da tradizione, la puntata di domenica 23 ottobre verrà divisa di può momenti durante i quali il conduttore dialogherà con i vari ospiti che si alterneranno in studio e il cast dello show. Subito dopo l’appuntamento con l’Anteprima, si passerà al segmento centrare della trasmissione durante il quale verrà dato ambio spazio all’ospite d’onore. Seguirà, infine il cosiddetto momento de Il Tavolo.

Ospiti e dove vedere lo show. Liliana Segre da Fabio Fazio

Tra gli ospiti d’eccezione accolti a Che Tempo che Fa secondo le anticipazioni della puntata del 23 ottobre, nello studio verrà accolta la senatrice a vita Liliana Segre. La presenza della senatrice è stata annunciata tramite un post condiviso sul profilo Instagram della trasmissione. Il post è accompagnato da uno scatto della Segre insieme a Fazio e dalla didascalia: “Una foto di cui andare orgogliosi”.

Accanto al conduttore, ci saranno i membri del cast fisso del format ossia Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Al tavolo di discussione, invece, i telespettatori troveranno Nino Frassica e, come ospite fisso al posto di Orietta Berti, Mara Maionchi.

Il programma va in onda a partire dalle ore 20:00 con Che Tempo che Fa – Anteprima, dalle 20:30 con Che Tempo che Fae, a seguire, Che Tempo che Fa – Il Tavolo. La puntata può essere seguita sia in tv che in live streaming sulla piattaforma online di RaiPlay.