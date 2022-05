Chiara Sani oggi: età, carriera, film, vita privata, marito, figli e Instagram

Chi è Chiara Sani, l’attrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 5 maggio?

Chiara Sani oggi: età, carriera e film

Chiara Sani è nata il 26 aprile 1963 a Bologna e ha cominciato a lavorare in televisione a partire dagli anni ’90 del secolo scorso. Inizialmente, è apparsa sull’emittenze della sua zona, Rete7, ma ha riscosso rapidamente popolarità approdando in Mediaset. Per la rete del Biscione, è apparsa nel programma Emilio, considerato erede di Drive in. Il cast del format prevedeva la partecipazione di Zuzzurro e Gaspare, Athina Cenci, Carlo Piastarino, Teo Teocoli, Giorgio Faletti e Silvio Orlando.

Negli anni, poi, ha collaborato ad altri programmi Mediaset come Il Tg delle Vacanze, Scherzi a Parte, Pressing, Forume Calciomania.

Da attrice, ha recitato in Carabinieri (2006), I liceali (2009), Che Dio ci aiuti (2011), Piccolo grande amore (1993) con Raoul Bova, Mari del Sud (2004) e Quando arrivano le ragazze (2005).

Regista in Vecchie Canaglie

Nel 2022, poi, ha deciso di cimentarsi con il ruolo di regista in Vecchi canaglie, pellicola con Lino Banfi, Andrea Roncato, Andy Luotto e Pippo Santanastaso.

A proposito della trama del film, Dani ha rivelato: “È la storia di un gruppo di vecchietti, che vivono in una residenza per anziani e vengono un po’ maltrattati. Vivono una situazione di sofferenza che, ahimè, a volte è una realtà. A un certo punto si trovano di fronte all’ennesima criticità: viene loro comunicato che saranno sfrattati. A questo punto si dicono che in fondo non hanno più nulla da perdere e si ribellano. Diventano dei piccoli delinquenti. Il leader è interpretato da Lino Banfi, che chiama il figlio dall’estero. Questi è un po’ un delinquente di professione, un cialtrone interpretato da Greg”.

Vita privata, marito, figli e Instagram di Chiara Sani

Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiara Sani è estremamente riservata e ha sempre tenuto le sue relazioni sentimentali lontano dai riflettori. Non è noto, quindi, se l’attrice abbia un compagno, un marito oppure dei figli.