Pippo Santonastaso oggi: età, altezza, moglie, figlio e rapporto con Paolo Villaggio dell’attore

Chi è Pippo Santonastaso, l’attore che ha accettato di far parte del cast di Vecchie Canaglie, primo film di Chiara Sani?

Pippo Santonastaso oggi: età, altezza e rapporto con Paolo Villaggio

Pippo Santonastaso è nato il 25 maggio 1936 a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, e sta per compiere 86 anni. L’attore aveva un fratello di nome Mario che è recentemente venuto a mancare.

Insieme al fratello, è stato scoperto artisticamente da Marcello Marchesi che diede loro la possibilità di dare inizio a una carriera nel mondo dello spettacolo. I fratelli Santonastaso, infatti, sono rapidamente diventati uno dei maggiori talenti comici esistenti in Italia.

I due artisti hanno debuttato in modo ufficiale negli anni ’70, quando esordirono nel programma Ti piace la mia faccia?. Successivamente, hanno preso parte a numerosi programmi televisivi e sono diventati una delle presenze fisse del cast del programma Gran Canal di Corrado.

Nel corso della sua carriera, Pippo Santonastaso ha avuto la possibilità di partecipare anche a svariati film come, ad esempio, Sesso e volentieri di Dino Risi, Attenti a quei P2 di Pier Francesco Pingitore, Pappa e Ciccia di Neri Parenti. Al cinema, ha recitato spesso al fianco di personaggi come Lino Banfi, Adriano Celentano e Paolo Villaggio.

Sul piccolo schermo, invece, è apparso in molte fiction come Un medico in Famiglia, Don Matteo 9, L’ispettore Coliandro, Distretto di Polizia, Baciati dall’amore, Il Maresciallo Rocca o, ancora, Casa Vianello.

Recentemente, ha accettato di prendere parte al film di Chiara Sani, intitolato Vecchie Canaglie, che ha come protagonisti Lino Banfi, Andy Luotto e Andrea Roncato.

Pippo e Mario Santonastaso hanno anche una sorella, Lucia, che ha lavorato nel mondo dello spettacolo come cantante ed è stata campionessa della rinomata trasmissione televisiva Il Musichiere.

Vita privata, moglie e figlio Andrea Santonastaso dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata, non è noto chi sia o sia stata la moglie di Pippo Santonastaso ma si sa che l’attore abbia avuto un figlio, Andrea.

Andrea Santonastaso è nato a Bologna nel 1967 e ha seguito le orme del padre diventando un attore e recitando in fiction di successo come L’ispettore Coliandro e Don Matteo.