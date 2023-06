L’Italia è in balia del meteo con una crescente parte di popolazione costretta a fare i conti con le conseguenze della crisi climatica. Questo l’allarme contenuto nel report settimanale dell’Osservatorio Anbi che mette in risalto come l’Italia intera è in emergenza.

“Mentre l’attenzione si concentra giustamente sulle necessità della Romagna, è l’intera Penisola a pagare lo scotto di un’inattesa accelerazione della crisi climatica, accentuata dall’imprevidenza di un Paese, dove le logiche della prevenzione continuano a fare fatica ad affermarsi” evidenzia Francesco Vincenzi, Presidente Anbi.

Che questa sia la situazione lo si legge nel report secondo cui “in 7 giorni, copiosi nubifragi si sono registrati in Toscana (64mm in 24 ore a Castel del Piano), Marche (70mm in un’ora a Macerata), Lazio (62mm in 48 ore ad Arpino), Basilicata (52mm in un’ora a Matera), Sicilia (90mm in un giorno in provincia di Enna)”. “Allagamenti si sono verificati anche nella Sardegna Nordoccidentale, mentre lo spettro dell’inondazione è tornato a preoccupare la Romagna, con piogge fino a 100mm in 38 ore, sulla provincia di Forlì-Cesena”.

“Se, ancora una volta, il Paese sta dimostrando un’eccezionale capacità di primo soccorso, ci appelliamo alla politica perché, accanto alle risposte all’emergenza, assuma una visione di medio-lungo periodo, programmando finanziamenti per garantire una maggiore sicurezza idrogeologica” conclude il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano.