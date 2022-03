Crytical chi è? Vero nome, fidanzata del rapper concorrente di Amici 21

Chi è Crytical, l’allievo che parteciperà al Serale di Amici 2022 nella categoria canto, in partenza il 19 marzo.

Crytical, chi è l’allievo del Serale di Amici 2022? Biografia, vero nome e formazione

Crytical, all’anagrafe Francesco Paone, è nato a gennaio 2004 a Pescara e ha 18 anni. Per quanto riguarda la sua famiglia d’origine, le notizie a disposizione sono estremamente scarse. È noto, però, che il giovane rapper abbia una sorella di nome Aurora. Con la famiglia, vive a Montesilvano, un comune di circa 53 mila anime.

Sin da bambino, ha mostrato una forte passione nei confronti della musica e, da adolescente, ha deciso di iscriversi al Liceo Musicale di Pescara. Nell’edizione 2021/2022, ha sfidato la sorte, tentando di entrare nella scuola di Amici, riuscendo a diventarne allievo nel dicembre 2021 e qualificandosi per il Serale del talent show condotto da Maria De Filippi, in partenza il 19 marzo 2022.

Nel partecipare al Serale di Amici, Crytical gareggerà nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Il rapper ha pubblicato un album intitolato Sangue Nero, in collaborazione con Gabrix e Khryme. Tra i suoi primi singoli, invece, possono essere citati Scorie, Pescara d’inverno, Intro (Sangue Nero), Pari e Dispari, NahNahNah, Siponto d’Autunno, Cos’è stato?. Ad Amici, invece, ha presentato Casa mia.

Social media e fidanzata del rapper concorrente di Amici 21

In relazione alla sua vita privata, si sa che Crytical abbia una fidanzata di nome Anna, originaria come lui di Pescara. La ragazza gli ha dedicato una romantica sorpresa in occasione del giorno di San Valentino.

Francesco Paone ha un account ufficiale sia su Instagram che su Twitter. A quanto pare, tuttavia, contrariamente alla maggior parte dei suoi coetanei, il rapper non ama i social media. I suoi profili, infatti, risultano essere perlopiù inattivi. Da Instagram, tuttavia, appare evidente la sua grande passione per la musica con scatti che lo ritraggono mentre regge il microfono in occasione delle serate in cui si esibisce di solito.