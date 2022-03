Doc- Nelle tue mani terza stagione: ci sarà? Quando inizia?

Doc- Nelle tue mani terza stagione: ottimi ascolti anche per la seconda stagione della serie tv targata Rai con protagonista Luca Argentero. Ci si avvia con molto probabilità verso un’altra grande stagione.

Doc- Nelle tue mani terza stagione: ci sarà?

La decisione di fare una terza stagione di Doc- Nelle tue mani è affidata alle dichiarazioni dei protagonisti di questo progetto targato Rai che ha fatto il boom di ascolti per due stagioni. “Ci sarà la terza stagione? Ci stiamo già pensando. L’altro giorno anche gli attori stessi volevano uno spoiler su quello che succederà. Ci stiamo lavorando, in questa stagione ci sono tre ingressi davvero interessanti: Giusi Buscemi, sarà molto interessante sia il suo ruolo che quello di Alice Arcuri, uno strano antagonista di DOC però c’è del tenero tra i due”, ha detto a gennaio Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, a RTL 102.5.

Anche il protagonista Luca Argentero, chiacchierando con il portale Davidemaggio.it, ha rivelato di sperare di avere Doc Nelle tue mani 3: “Mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni. Poi quello che verrà non lo posso sapere. Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei che con gli sceneggiatori, l’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni perché è un po’ un formato classico della serialità. Almeno avere tre stagioni per poter raccontare tutto quello che vuoi raccontare”.

Matilde Gioli, che in Doc nelle tue mani interpreta Giulia Giordano, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni di essere molto fiduciosa sul futuro della fiction: “Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione, anche perché ci sono storie incompiute e il finale è aperto, soprattutto per Giulia”.

Quando inizia la nuova stagione di Doc

Non ci sono informazioni ufficiali ma rumors parlano di un progetto di un’altra stagione già in corso di sviluppo. “Secondo indiscrezioni, la terza stagione è già in fase di scrittura”.

L’attrice Matilde Gioli ha aggiunto sul finale della seconda stagione. “C’è un epilogo molto emozionante mi ricordo ancora quando l’abbiamo girato, è stato un bel momento per noi del cast che siamo un gruppo molto unito e girare certe scene corali così sentite ci ha uniti ancora di più. Vi consiglio di preparare i fazzoletti, perché serviranno”.

Nessuna informazione è ancora disponibile circa la data di messa in onda. Non è dato sapere, al momento, quando inizia Doc 3, ma secondo le informazioni ufficiose – tra riprese e montaggio – potrebbe essere pronta già per inizio 2023.