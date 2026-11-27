Siamo messi malissimo. Il governo ha avuto bisogno di un colloquio con Kiev per farsi confermare per iscritto di essere stato ignorato

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva ragione. È la notizia peggiore possibile. Ieri mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva spiegato alla BBC che le sue forze non colpiscono mai senza coordinarsi con i partner, a proposito del raid del 22 novembre contro la corvetta russa Merkury nel porto di Bengasi. Tajani, che giovedì al Senato aveva giurato: «Non eravamo a conoscenza delle intenzioni di Kiev».

Gli aveva dato del bugiardo da Verona: «Quello che ha detto Zelensky non è vero». In serata, dopo un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Zelensky ha scritto su X di aver “confermato” che l’operazione “è stata condotta senza un previo coordinamento con i nostri partner europei”. Confermato, proprio così. Non c’è troppo da girarci intorno: fino a ieri pomeriggio le spiegazioni possibili erano tre. O Tajani conta così poco per Meloni e per i suoi compagni ministri che nessuno lo avvisa, o mente agli italiani convinto che mentire sia un giusto strumento di governo, o l’Italia conta talmente poco da non valere una telefonata.

Da Zelensky la ritrattazione che conferma

La rettifica di Kiev lascia in piedi la terza, la peggiore: fuori dal giro c’era l’intera Europa, governo italiano compreso, dopo tredici pacchetti di aiuti militari approvati per l’Ucraina. E l’ombra della prima resta lì, perché la rettifica l’ha portata a casa Palazzo Chigi mentre Tajani dava del bugiardo a Zelensky. Che alla fine ha ritrattato, con la ritrattazione travestita da conferma: il vecchio trucco del frainteso, che credevamo una specialità dei politici italiani e che evidentemente parla tutte le lingue. Il colloquio è arrivato cinque giorni dopo l’attacco, per sistemare le parole.

E messe in fila, le due frasi di Zelensky dicono che i suoi partner, se esistono, stanno altrove. Comunque la si giri, siamo messi male, malissimo. E resta la fotografia di ieri: un governo che ha avuto bisogno di un colloquio con Kiev per farsi confermare per iscritto di essere stato ignorato, e un ministro degli Esteri che a Verona difendeva a muso duro il diritto di non sapere niente.